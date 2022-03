Xiaomi confirme la date de sa conférence dédiée au Xiaomi 12

Nous y sommes enfin ! Après leur lancement en Chine l'année dernière, les smartphones Xiaomi 12 s'apprêtent à débarquer en Europe. Plusieurs téléphones composeront cette gamme. Il y a bien entendu le modèle classique mais aussi un Xiaomi 12X, c'est-à-dire une version "Lite" plus abordable. Pour finir, le Xiaomi 12 Pro offrira une expérience sur-mesure avec son écran plus grand et ses capacités en photo revues à la hausse.