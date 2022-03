Le Xiaomi 12 Ultra s'inspire fortement du Honor Magic 4... mais pas pour les bonnes raisons

Le Xiaomi 12 Ultra, dont on ne sait toujours pas quand il sera présenté exactement, adopterait donc un bloc d'appareil photo circulaire. Celui-ci semble occuper presque un tiers du dos du smartphone, et devrait logiquement se montrer assez protubérant.

On remarque d'ailleurs que l'écran secondaire (et complètement gadget) du Mi 11 Ultra n'a pas été reconduit ici. Pour laisser plus de place à des capteurs photo conséquents ? On l'espère. Mais pour l'heure, on ne peut encore que spéculer.

En l'occurrence, les rumeurs parlent d'un nouveau capteur principal signé Sony, et dont la référence commencerait par IMX8. On resterait en revanche sur un trio composé d'un grand-angle 50 mégapixels, d'un ultra grand-angle 48 mégapixels et d'un téléobjectif 48 mégapixels offrant un « zoom » optique 5x.