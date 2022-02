Honor Magic 4 et 4 Pro : les smartphones qui promettent d'ajouter un peu de magie dans votre vie

Les deux nouvelles références d'Honor embarquent un Snapdragon 8 Gen 1 et un GPU Adreno 730 ; elles disposent de 8 ou 12 Go de RAM, et côté stockage, le 4 Pro propose 256 ou 512 Go, tandis que le 4 sera disponible en 128, 256 ou 512 Go.

Le système reposera sur la surcouche MagicUI 6 basée sur Android 12. À l'instar de nombre de constructeurs, Honor veut faire de MagicUI un véritable assistant personnel, en récupérant et en analysant vos données d'utilisations pour vous offrir une expérience toujours plus personnalisée.