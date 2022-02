Honor annonce des écouteurs qui prendront votre température et une montre connectée

Plus précise dans ses mesures que les générations précédentes, grâce à un nouveau module de détection PPG (photopléthysmographique), la Honor Watch GS 3 promet aux utilisateurs de mieux surveiller leur état de santé.

D’ailleurs, avec plus de 100 modes d’activité physique proposés, la Honor Watch GS 3 invite au mouvement avec ses fonctions de suivi d’itinéraire toujours plus précises, que l’on soit en randonnée, à vélo ou en pleine course à pied.

Son prix et sa date de sortie en France n’ont pas encore été annoncés, mais la Honor Watch GS 3 sera proposée en trois coloris : Midnight Black (Noir), Ocean Blue (Bleu océan) et Classic Gold (Or).