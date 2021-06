Les Honor 50, 50 Pro et 50 SE sont officiels : les premiers smartphones de la marque depuis qu'elle n'appartient plus à Huawei

Le Honor 50 est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G prenant en charge la 5G. Il bénéficie de la technologie GPU Turbo X d’amélioration graphique pour les jeux. Son autonomie est confiée à une batterie de 4 300 mAh qui supporte une puissance de charge jusqu'à 66 W.

Il est également équipé d'un écran OLED de 6,57 pouces avec définition Full HD+ 1080p et d'un quadruple capteur photo composé d'un module principal de 108 MP et ouverture f/1.9, d'un ultra grand-angle 8 MP f/2.2, d'un objectif macro 2 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP. Nous avons également une caméra selfie 32 MP f/2.2.