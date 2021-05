HONOR ajoute deux nouveaux MagicBook, sous Intel Core de 11e generation, à son catalogue

Honor mise sur une configuration regroupant un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de mémoire vive (DDR4) et 512 Go de stockage en SSD . Les MagicBook 14 et 15 pourront à nouveau compter sur un écran IPS Full HD de 14 et 15,6 pouces (respectivement) couvrant à 100 % le spectre sRGB et occupant 84 % de l'espace disponible.

Les deux variantes du MagicBook s'appuient sur une batterie de 56 Wh rechargeable à l'aide d'un bloc de 65 W capable de lui réinjecter 44 % d'autonomie en 30 minutes sur secteur. Une fois rechargée entièrement, elle devrait être en mesure d'offrir jusqu'à 10 h 30 d'autonomie, promet Honor. La marque évoque enfin une webcam 1 080p et une connectivité Wi-Fi 6.

Tout ce beau monde tiendra à nouveau dans un châssis en aluminium de 15,9 mm d'épaisseur et 1,38 kg (pour le modèle de 14 pouces).