Huawei dévoile de nouveaux Matebook dont un de 16"

Le MateBook 14 est caractérisé par châssis en aluminium, de 15,9 mm d'épaisseur, avec un écran tactile multipoints. Cet ultrabook dispose de fines bordures avec un ratio dalle / écran de 90 %. Nous y retrouvons une définition de 2 160 x 1 440 pixels avec une résolution de 185 pixels. En termes de luminosité, Huawei annonce un pic à 300 nits et un taux de contraste de 1500:1.

Dans sa configuration la plus véloce, la machine accueille un SoC Intel Core-i7, 16 Go de mémoire vive DDR4 et un stockage SSD de 512 Go. À l'instar du MateBook X Pro, Huawei a intégré à ce 14 pouces son outil de collaboration multi-écran et le lecteur d'empreintes digitales, également dans le bouton d'allumage.

La machine sera commercialisée dès le 24 mai, à partir de 1 099,99 € avec un SoC Intel i5, 16 Go de RAM + 512 Go de stockage et à 1 249,99 € avec un Core i7, 16 Go de RAM + 512 Go de stockage.