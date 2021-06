Le Honor 50 Pro équipé du Snapdragon 778G fuite sur AnTuTu

Nous savons donc déjà que le Honor 50 Pro sera équipé du SoC Snapdragon 778G de Qualcomm. Pour rappel, la marque n'appartient plus à Huawei et peut désormais se fournir en puces chez le fournisseur de son choix. Historiquement, les mobiles Honor embarquaient des SoC Kirin de HiSilicon, la division semi-conducteurs de Huawei.

Le Honor 50 Pro obtient un score de presque 526 000 sur AnTuTu, ce qui le laisse loin des meilleurs smartphones Android du marché, mais reste largement suffisant pour en faire un très solide appareil de milieu de gamme. Le mobile aura aussi droit à 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go d'espace de stockage.

Deux autres informations émergent d'AnTuTu concernant le Honor 50 Pro : il tournera logiquement sous Android 11 et bénéficiera d'un écran avec fréquence de rafraichissement de 120 Hz.