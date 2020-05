Le Honor X10 se lance en Chine : Kirin 820 5G et écran 90 Hz au programme

Animé par un SoC Kirin 820 5G (7 nm) et son processeur huit cœurs (2,36 GHz maximum), Honor promet un smartphone globalement 30% plus performant que le précédent modèle. 6 ou 8 Go de RAM sont prévus, et 64 ou 128 Go de stockage. La batterie, de 4 300 mAh, se recharge en filaire à 22,5 W.

Le Honor X10 embarque un écran LCD de 6,63 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels sur 90 Hz. Un écran qui occupe toute la surface avant, en cela que l’appareil photo (16 mégapixels) est intégré dans un mécanisme pop-up sur le dessus. Le capteur d’empreintes est quant à lui logé sur la tranche.