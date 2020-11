HONOR 10X Lite : un entrée de gamme surprenant et endurant

Cet HONOR 10X Lite a beau être positionné en entrée de gamme, il n'en reste pas moins parfaitement à l'aise pour gérer la plupart des tâches avec brio. En effet, le processeur Kirin 710A, épaulé par 4 Go de RAM, tient la route pour gérer plusieurs applications simultanément. Elles peuvent se lancer instantanément et aucun ralentissement ne vient gâcher l'expérience de l'utilisateur. En jeu, cette configuration est suffisante pour se divertir sur un grand nombre de titres téléchargeables. Le système gère aussi idéalement l'alimentation et la chauffe n'est donc pas excessive. De plus, la mémoire interne de 128 Go pourra accueillir un maximum de photos et de vidéos.