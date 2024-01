Le Honor Magic 6 Lite 5G rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones !

La différence de prix entre ces modèles est ténue : entre 359 et 381 euros, soit pas plus de 22 euros. Cela permet une comparaison à base tarifaire égale.

Les trois smartphones jouent dans la même division et se défendent tous trois très bien. Le choix se fera surtout sur vos priorités. Si vous êtes en quête d'une autonomie prolongée, foncez vers le Honor Magic Lite 6, qui tient facilement plus d'une journée. Sur le volet photo et vidéo, le Google Pixel 7a est le meilleur choix.

Le Redmi Note 12 Pro+ de Xiaomi est équilibré, avec de bonnes performances et une belle qualité photo / vidéo, mais souffre d'une interface mal conçue.