Voilà le Honor Magic5 Pro, le nouveau tueur des smartphones haut de gamme ?

Plus grand que le flagship de Samsung, il propose un écran externe de 6,45 pouces doté d’une dalle AMOLED à la définition FHD+ (1 080 x 2 560 pixels, 382 ppp) et au ratio 21:9. Celui-ci se limite néanmoins à une fréquence de 90 Hz. L’écran interne se montre aussi un peu plus large, avec une diagonale de 7,9 pouces et une dalle AMOLED flexible à la définition 1 984 x 2 272 pixels (431 ppp). Et il propose cette-fois un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une compatibilité HDR.

La charnière, dont la pliure est peu perceptible au doigt, est garantie par le constructeur pour au moins 400 000 cycles d’ouverture et fermeture. Elle ne permet pas l’utilisation d’applications en mode « flex », car il est impossible de maintenir l’appareil à moitié ouvert, contrairement à ce que propose le Galaxy Z Fold4. Concernant la partie photographique, le smartphone embarque deux capteurs selfies de 16 mégapixels (f/2,5) logé dans un poinçon sur chacun des deux écrans. Et un triple module au dos de l’appareil, composé d’un grand-angle de 54 mégapixels (f/1,9), d’un ultra-grand-angle de 50 mégapixels (f/2,0) et d’un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4) avec zoom optique 3x.