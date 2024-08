En début d'année, nous vous proposions sur Clubic le test de l'Honor Magic V2. Un smartphone pliant qui nous avait grandement impressionné pour ses nombreuses qualités, notamment en matière d'écrans, de performances et d'autonomie. Près d'un an plus tard, la marque chinoise Honor s'apprête à envahir une nouvelle fois le marché (de plus en plus encombré) des téléphones pliants avec un nouveau modèle : l'Honor Magic V3.