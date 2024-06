Le Honor Magic V Flip pourrait devenir le plus sérieux des concurrents du Galaxy Z Flip de Samsung

Des caractéristiques très attractives quand on compare avec le Galaxy Z Flip, notamment avec la batterie de 4 800 mAh, qui promet une meilleure autonomie que son concurrent de chez Samsung.

Mais le plus intéressant n'est pas là encore. En effet, le Honor Magic V Flip propose un rapport qualité/prix malheureusement inaccessible chez nous. La version de base 12+256 Go est ainsi commercialisée au tarif de 4 999 yuans (ou 642 euros), avec un prix qui augmente ensuite, la déclinaison 16 Go+1 To coûtant 5 999 yuans (772 euros).

Pour ceux qui seraient intéressés, il faut préciser que pour l'heure, le téléphone n'est disponible que sur le marché chinois. Et Honor n'a pas communiqué sur une éventuelle commercialisation à l'étranger !