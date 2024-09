Replié, le smartphone ressemble à la plupart des pliables, ceux qu’on appelle les folds. Certes un peu épais (13 mm) et relativement massif en main, rien ne me prépare à l’expérience que je vais vivre dans quelques secondes. Tel un origami, Isabelle, mon interlocutrice chez Huawei, me montre comment le Mate XT se déploie ou se déplie, j’hésite encore sur le terme tellement la manipulation me semble naturelle. On passe tout d’abord du format smartphone classique (écran 6,4 pouces, soit 16,3 cm) à celui d’un fold (7,9 pouces, soit 20 cm), en laissant l’écran externe en place. Dans cette position intermédiaire, on obtient un format d’affichage carré auquel nous commençons à être habitués depuis quelques années avec les folds de Samsung, Honor et Google.