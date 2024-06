Test du Huawei Pura 70 Ultra : de belles photos… et après ?

Maintenant, rien ne vaut l'épreuve du réel, pas vrai ? On a lancé Genshin Impact, et il s'avère que le gacha de miHoYo tourne impeccablement avec les graphismes au maximum et s'approche des 60 images par seconde de façon stable. On pourrait finalement prendre le cas du Pura 70 Ultra comme une occasion de remettre en question cette vaine et perpétuelle quête de performances des smartphones. Mais ne nous leurrons pas, Huawei finira par vouloir rivaliser avec Apple et Qualcomm sur la vélocité de ses puces. Il n'en a simplement pas encore les moyens techniques.