Le nouveau pliant Huawei Mate X3 se lance en Europe : ce qu'il faut en savoir

Le marché des smartphones à écran pliable devient de plus en plus excitant. Si Samsung domine outrageusement l'industrie, les autres marques s'intéressent de plus en plus à cette technologie. Après OPPO et son Find N et avant le Pixel Fold de Google, Huawei lance le Mate X3 en Europe pour concurrence les Galaxy Z Fold sur le segment des designs format tablette.