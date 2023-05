Encore pro de la photo ? Huawei continue dans le très haut de gamme avec son nouveau P60 Pro

Toujours sous le coup de sanctions américaines et internationales, Huawei ne peut pas proposer nativement les services Google, dont le Play Store, sur son P60 Pro. Celui-ci est livré sous EMUI 13.1, la surcouche logicielle maison du constructeur basée sur Android 12.

Le Huawei P60 Pro est disponible dans les coloris Noir et Perle en deux configurations : 8 + 256 Go à 1 119 euros et 12 + 512 Go à 1 399 euros. Jusqu'au 6 juin, l'achat du smartphone donne droit à une montre connectée offerte, à choisir entre Watch GT 3 46mm Active ou Watch GT 3 42mm Classic.