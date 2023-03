Photo : pourquoi on veut absolument voir l'OPPO Find X6 Pro en France !

En Chine, le Find X6 Pro est proposé à partir de 5 999 yuans (800 euros en conversion brute) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. La version avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage coûte pour sa part 6 999 yuans (934 euros). Les prix pour le Find X6 non Pro sont respectivement 4 499 yuans (600 euros) et 4 999 yuans (667 euros).