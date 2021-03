OPPO Find X3 Pro, Neo et Lite, quel téléphone choisir selon mes besoins?

L'OPPO Find X3 Lite mise aussi sur la photo pour se démarquer des concurrents sur ce segment milieu de gamme. Il est équipé d'un capteur principal de 64 MP avec ouverture f/1,7 et stabilisation EIS. Le smartphone embarque également un ultra grand-angle à 119° de 8 MP et f/2,2, un objectif macro pour les gros plans de 2 MP et f/2,4, ainsi que d'une lentille monochrome 2 MP et f/2,4 destinée au calcul de la profondeur de champ pour le mode portrait.