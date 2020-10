OPPO Reno4, Reno4 Pro et Reno4 Z : le trio de smartphones 5G qui veut taper fort sur le milieu de gamme

Côté perfs, le Reno4 reste sur une plate-forme Snapdragon 765G mais ne compte plus que sur 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage (LPDDR4 / UFS 2.1 toujours). La batterie, elle, ne change pas non plus et conserve sa capacité de 4 000 mAh et sa faculté de recharge ultra rapide à 65 W.