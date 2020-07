OPPO : les spécifications du Reno4 en fuite, il sera propulsé par un Snapdragon 720G

Côté performances, ne nous attendons pas non plus à des fulgurances. Le smartphone s’équipe d’un petit Snapdragon 720G (le même qu’est censé propulser le Pixel 4a de Google), couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone est compatible dual-SIM et permet d’accueillir une carte SD. Il n’est pas 5G-ready. Un port jack 3,5 mm est de la partie.

La batterie de 4 015 mAh devrait lui offrir une bonne autonomie. D’autant qu’elle est compatible avec la technologie maison VOOC 4,0 et son chargeur 30 W.