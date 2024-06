OPPO Reno12 et Reno12 Pro : le constructeur revient en France en misant sur la photo et l'IA à prix doux

Non, la principale différence entre le Reno12 et le Reno12 Pro se situe au chapitre de la photo. Chose rare, le modèle Pro s'équipe d'un téléobjectif 50 mégapixels promettant un zoom optique 2x. Une optique absente du modèle classique. Pour le reste, on conserve une nouvelle fois la même configuration à base de grand-angle 50 mégapixels (ƒ/1.8) et d'ultra grand-angle 8 mégapixels (ƒ/2.4). À l'avant, un capteur à selfies de 50 mégapixels se chargera des autoportraits.