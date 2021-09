OPPO Reno6 5G : un excellent photophone, mais pas seulement ! Profitez de plus de 149€ d'accessoires offerts

Le OPPO Reno6 5G est avant tout un appareil qui mise sur son appareil photo. Le capteur principal de 64 MP et ouverture f/1.7, avec autofocus à détection de phase et stabilisation numérique de l'image, capture par défaut des clichés en 12 MP, utilisant la technique de pixel-binning afin de fusionner les pixels et ainsi capturer plus de lumière. Un mode dédié permet également de shooter directement en 64 MP pour bénéficier de la meilleure définition possible et zoomer loin dans l'image sans perte de qualité.

Le smartphone embarque également un module ultra grand-angle 8 MP et f/2.2, qui permet d'élargir le champ de vision à 119° pour prendre des photos avec plus de recul et afficher d'éléments dans le cadre. La dernière optique dorsale est un objectif macro 2 MP et f/2.4, utilisé pour faire de très gros plans.