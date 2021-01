L'Oppo Reno5 Pro 5G se lance mondialement, propulsé par un SoC Dimensity 1000+

La dalle, justement, parlons-en. D'une diagonale de 6,5 pouces, elle propose des bords légèrement incurvés(ratio écran-corps annoncé de 92,1 %) et un format allongé de 20:9. Comme Samsung ou Xiaomi, Oppo mise sur la technologie AMOLED même sur le milieu de gamme. La définition d'image est standard, Full HD+ 1080p, avec une fréquence de rafraichissement de 90 Hz et le support du HDR10+.

Notons par ailleurs qu'aux côtés de l'Oppo Reno5 Pro 5G, le fabricant a évoqué ses derniers écouteurs true wireless, les Enco X. Ceux-ci sont équipés de drivers dynamiques de 11 mm et disposent d'une fonction de réduction active du bruit (ANC). Ils supportent le Bluetooth 5.2 et les codecs audio SBC, AAC et LHDC.

À première vue, les écouteurs et leur boîtier font fortement penser aux AirPods Pro en termes de design. La marque communique une autonomie de 4 heures avec ANC activé et 5 heures 30 minutes sans utiliser la technologie. En comptant l'autonomie supplémentaire accordée par le boîtier de charge, on passe à 20 heures avec ANC et 25 heures s'il est désactivé. La recharge se fait soit par connexion filaire en USB-C soit par charge sans fil Qi.