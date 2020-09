Avant l'Europe, OPPO lance le Reno 4 en Inde

Du reste, le smartphone tournera lui aussi sur la plateforme Snapdragon 720G de Qualcomm. Il sera configuré avec 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage, en UFS 2.1. La batterie conserve sa capacité de 4 000 mAh, mais ne sera rechargeable qu’à 30 W via VOOC 4.0.

Au dos, on retrouvera cette fois un quatuor d’appareils photo. Le SONY IMX 586 grand-angle de 48 mégapixels reste en place, mais on passe sur un ultra grand-angle de 8 mégapixels et abandonne le téléobjectif au profit d’un objectif macro et profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, on conserve le module 32 mégapixels.

Des concessions qui permettent toutefois à OPPO de lancer son nouveau smartphone aux alentours de 350€ (après conversion). Le OPPO Reno 4 Pro s’affichera pour sa part autour de 465€ et le Reno 4 Pro 5G à 580€. Des tarifs qui, comme d’habitude, ne présagent pas réellement de leurs équivalents français lorsque les smartphones seront lancés dans l’Hexagone.