Oppo tease la recharge à 125 W pour les smartphones

Chez IQOO, comme chez OPPO (voir notre test du OPPO Find X 2 Pro), on opte non plus pour une, mais sur deux batteries qui se rechargent chacune à 60 W, permettant d’éviter une trop rapide hausse du mercure. Il faudra aussi compter sur l’utilisation d’un câble USB-C muni d’une puce de contrôle. Bref : recharge ultra rapide, certes, mais sous certaines conditions très précises.

Via : Neowin