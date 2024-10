Mais cette course à la puissance de charge sans-fil ne risque-t-elle pas d'avoir un coût environnemental élevé ? C'est la question qui se pose face à l'annonce d'OPPO. Car si les chargeurs sans-fil actuels, qui délivrent en général 5 à 15W, entraînent déjà des pertes significatives de 39 % à 80 % par rapport à la charge filaire, on peut s'attendre à ce que ces pertes soient encore plus élevées avec des puissances de 50W comme celles promises par OPPO. Plus la puissance de charge est élevée, plus les pertes par effet Joule et dissipation thermique risquent d'être importantes. Une grande partie de l'énergie sera donc gaspillée en chaleur au lieu d'être transmise efficacement à la batterie du téléphone.

Si cette technologie de charge sans-fil 50W se démocratise, l'impact sur la consommation d'électricité mondiale pourrait devenir préoccupant. Cela pourrait nécessiter la construction de dizaines de nouvelles centrales électriques juste pour compenser ces pertes d'énergie, avec des conséquences environnementales non négligeables. Bien que le gain en praticité soit indéniable, il faudra vraiment qu'OPPO et les autres constructeurs optimisent au maximum l'efficacité énergétique de ces chargeurs sans-fil haute puissance pour limiter le gaspillage. Dans l'état actuel, le bilan écologique semble défavorable par rapport à une bonne vieille charge filaire.

La sobriété numérique et la lutte contre toute consommation d'énergie superflue restent plus que jamais d'actualité face à ces nouvelles technologies séduisantes, mais énergivores. Un équilibre entre praticité et impact environnemental devra être trouvé. Quoi qu'il en soit, les Find X8 s'annoncent comme des smartphones très intéressants, au-delà de leur simple capacité de charge. Rendez-vous le 21 octobre, ou plus tard, pour leur présentation officielle. D'ici là, espérons qu'OPPO aura des réponses à apporter sur l'efficacité énergétique de sa recharge sans-fil 50W.