Le MagSafe d'Apple arrive bientôt sur Android avec la charge sans-fil Qi2

Le Wireless Power Consortium (WPC), qui gère les standards de recharge sans-fil, vient d'annoncer Qi2, une nouvelle norme qui ajoute la présence d'aimants pour l'alignement du chargeur et du smartphone. Apple fait partie des membres majeurs du consortium et participe au développement de ce nouveau standard.

Les appareils qui utilisent le « profil de puissance magnétique » pourront bénéficier d'une meilleure efficacité de recharge. Le communiqué n'indique cependant pas si la vitesse de charge pourra atteindre 15 W, à l'instar de MagSafe. Les équipes du WPC indiquent en outre vouloir aller plus loin une fois les spécifications de Qi2 gravées dans le marbre pour augmenter la puissance de charge.

Par ailleurs, les chargeurs Qi2 pourraient fonctionner avec des iPhone MagSafe, et inversement, mais le WPC ne le confirme toutefois pas officiellement. Le modèle d'aimants ne sera pas le même que celui développé par Apple, ce qui pourrait poser des soucis de compatibilité.

Dernier élément qui soulève une question : Qi2 devrait adopter le même système d'authentification que MagSafe, avec une puce chargée d'autoriser ou non la charge. On peut imaginer dans le pire des scénarios que chaque constructeur favorise son propre écosystème en refusant la charge via des accessoires tiers non certifiés.

Les premiers modèles Qi2 devraient arriver en rayon dès la fin de l'année 2023, et l'on verra à ce moment-là si les constructeurs adoptent une approche ouverte ou s'ils se calent sur les pratiques d'Apple.