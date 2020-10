Belkin dévoile un chargeur MagSafe 3-en-1 ; hey Apple, il est où AirPower ?

Belkin indique que son stand de recharge sans-fil MagSafe sera capable de délivrer 15W à l'iPhone pour une recharge sans-fil Qi presque aussi rapide qu'une recharge filaire 20W.

La marque, partenaire d'Apple, a également annoncé son MagSafe Car Vent Mount Pro pensé pour s'accrocher sur les grilles d'aération d'un habitacle. Attention par contre, il ne s'agit que d'un support et non d'un chargeur sans-fil. Pour charger votre iPhone, il vous faudra raccorder un câble Lightning au port USB de votre voiture ou d'un adaptateur. Là encore, Belkin mise sur un aimant suffisamment costaud pour tenir l'iPhone même face aux importantes secousses d'une route cahoteuse. Il sera aussi possible d'orienter ce support à l'horizontale.

La station de recharge sans-fil 3-en-1 MagSafe sera proposée à 150 dollars, tandis que le MagSafe Car Vent Mount Pro sera vendu à 40 dollars. Les deux accessoires sont attendus sur le marché cet hiver.