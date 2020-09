Samsung dévoile un chargeur sans fil triple (façon AirPower) : le Wireless Charger Trio

La station de recharge Wireless Charger Trio de Samsung repose sur la technologie Qi, qui permet une recharge de 12W, et peut évidemment alimenter en énergie des smartphones d'autres constructeurs. Le Wireless Charger Trio sera alimenté par un câble USB Type-C et décliné en deux coloris, « Black » et « White ».

À noter que, contrairement à un Apple AirPower, un emplacement précis est défini pour charger une Galaxy Watch.