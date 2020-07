Après Apple, Samsung songe à ne plus fournir de chargeur avec ses smartphones

« Samsung Electronics cherche un moyen d’exclure le chargeur de la liste des composants d’un smartphone afin de réduire ses coûts de production », rapporte ET News. Et, quand on y réfléchit bien, il est vrai que l’inclusion d’un chargeur dans la boîte de chacun des presque 300 millions de smartphones que Samsung vend chaque année doit représenter un coût élevé.

Reste à voir si cet allègement des charges sera une opportunité saisie par Samsung pour baisser le prix de ses produits pour les consommateurs. Cette année a été particulièrement rude en termes de hausse des tarifs. Une tendance justifiée par l’implémentation de puces compatibles 5G, plus onéreuses pour les constructeurs.

Du reste, cela pose aussi la question des smartphones bénéficiant de capacités de recharge accrues — comme le Galaxy S20 Ultra, rechargeable à 45 W. Si les consommateurs trouveront probablement un vieux chargeur dans un tiroir qui fera l’affaire, devront-ils repasser à la caisse pour débloquer les capacités de recharge promises par le téléphone, vendu, rappelons-le, 1 359€ ?

Si Samsung et les autres constructeurs devaient emprunter massivement cette voie, espérons qu’ils sauront faire preuve de discernement pour ne pas handicaper leurs clients.