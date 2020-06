L’iPhone 12, livré sans chargeur ni écouteurs ?

Apple serait en passe de proposer des chargeurs 20 W. Actuellement, le modèle 18 W est proposé à 35 € en France, et celui de 30 W vous coûtera 55 €. Selon Kuo, cette nouvelle politique ne s’applique pas qu’au prochain iPhone 12. Si les chargeurs 12 W seront encore offerts avec les iPad 10,2 pouces, iPad Air et iPad mini, ils ne seront plus compris dans la boîte de l’iPhone SE 2020 d’ici à la fin de l’année !