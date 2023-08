Anker dévoile de nouveaux chargeurs sans fil qui seraient aussi performants que les MagSafe d'Apple

En plus de cette batterie portable, Anker dévoile les nouvelles versions des stations vous permettant de charger à la fois votre iPhone, mais aussi vos AirPods et votre Apple Watch. L'une des deux versions est très classique, avec les appareils posés sur la station et l'iPhone supporté par un chargeur, et la deuxième utilise les aimants au dos des montres et smartphones pour les suspendre dans les airs.