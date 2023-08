L'iPhone 15 battra des records de vitesse de charge, en tout cas du point de vue d'Apple

Cette évolution était plus ou moins attendue dès l'année dernière. En effet, Apple avait présenté un chargeur de 35 watts équipé de deux ports USB-C. Capable de charger un iPhone 14 à pleine vitesse, il devrait faire de même avec l'iPhone 15, à condition d'être le seul branché et d'être utilisé avec un câble certifié. On peut également s'attendre à ce qu'il bénéficie pleinement des capacités des chargeurs de 30 watts conçus pour le MacBook Air, qui sont bien entendu compatibles avec les iPad et les smartphones de la marque à la pomme. Il sera donc possible de charger de plus en plus de ses appareils avec un seul chargeur et un seul câble, ce qui est plus que bienvenu.

Cependant, Apple reste en retard par rapport à la concurrence, notamment de Samsung, qui propose avec son Galaxy S23 Ultra une puissance de charge maximale de 45 watts. De plus en plus d'appareils peuvent passer de 0 à 100 % de batterie en moins d'une heure, et certaines firmes chinoises font beaucoup, beaucoup mieux. S'il n'est pas question de relancer les discussions sur l'impact de telles vitesses de charge sur les batteries, il est intéressant de noter que c'est tout le secteur qui évolue dans cette direction.

Mais attention, même si 9to5Mac semble très bien informé, il s'agit de rumeurs qui ne demandent qu'à être confirmées. Pour cela, il faudra attendre la prochaine Keynote d'Apple, qui devrait avoir lieu comme chaque année en septembre.