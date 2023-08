iPhone 15 : Sa date d'officialisation dévoilée ?

L'an dernier, Apple avait présenté ses iPhone 14 légèrement plus tôt, le 7 septembre. Des téléphones auxquels va succéder une série iPhone 15 dont plusieurs éléments intéressants ont déjà fuité, comme notamment le fameux « bouton action ». Pourtant, une autre information est aussi dans l'air depuis quelques semaines et pourrait réduire la joie des amoureux de la marque.

Car le géant américain, s'il reste sur les délais habituels pour sa présentation, subirait actuellement des problèmes de production qui pourraient entraîner la rareté au lancement de certains modèles. On parle ici des appareils les plus puissants, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, qui devraient par ailleurs subir les effets de l'inflation et voir leur prix revus à la hausse. Le consommateur prendra-t-il en compte cette donnée ?