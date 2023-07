Pourquoi vous ne pourrez certainement pas acheter d'iPhone 15 à sa sortie

Prêt pour les iPhone 15 ? Ces téléphones seront officialisés dans un peu plus d'un mois par Apple. Et pour cette année, le géant américain devrait apporter quelques changements, comme des batteries plus grosses, et disposant d'une technologie plus performante. La firme fondée par Steve Jobs veut aussi réduire les bords de ses appareils les plus hauts de gamme, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Et malheureusement, c'est là que le bât blesse. En effet, le fournisseur d'écran du groupe, LG Display, fait actuellement face à un problème de production. Les écrans des iPhone cités échoueraient en effet aux tests de fiabilité à l'étape de production où l'écran est fusionné avec la coque en métal.