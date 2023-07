iPhone 15 : grâce à cette nouvelle technologie de batterie, leur autonomie devrait monter en flèche

Plus exactement, ce type de batterie permet de réduire le gonflement des cellules au fil du temps, ainsi que les chocs subis par ces mêmes batteries, causés par les opérations de chargement et de déchargement. Cette technologie, si elle est de meilleure facture, est aussi plus difficile à employer que la technologie traditionnelle consistant à enrouler les éléments.

Par ailleurs, la dissipation de la chaleur est également améliorée avec cette configuration, alors que les risques d'explosion chutent. Raison notamment pour laquelle Samsung, qui a déjà dû vivre des épisodes gênants dans ce domaine, souhaiterait adopter les batteries empilées pour ses prochains Galaxy S24, programmés pour l'an prochain. En enrichissant les iPhone 15 avec cette technique, Apple prendra-t-il de vitesse son concurrent principal dans le secteur des appareils haut de gamme ?