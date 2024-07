Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient se recharger plus rapidement que leurs prédécesseurs

Plus on se rapproche de la conférence de rentrée d'Apple, plus ou découvre de nouvelles choses sur ses prochains iPhone 16. Et c'est encore le cas aujourd'hui grâce à un rapport d'ITHomes. Ce dernier explique ainsi que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max vont bénéficier d'une meilleure vitesse de recharge que leurs prédécesseurs.

Les deux appareils les plus puissants de la prochaine génération vont ainsi avoir droit à une recharge filaire rapide de 40W, et une recharge sans fil de 20W. En comparaison, les iPhone 15 sont à l'heure actuelle équipés pour permettre une recharge filaire rapide de 27W et une recharge sans fil de 15W.