Pour faire changer la batterie d'un iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max, il faut débourser 109 euros. Un chiffre qui augmente pour le nouveau fleuron de la marque à la pomme. Sur son site officiel, il est indiqué qu'un renouvellement de batterie sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max nous coûtera 26 euros supplémentaires, c'est-à-dire 135 euros. En revanche, le prix pour les modèles 16 et 16 Plus demeure à 109 euros.