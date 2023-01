Apple : cela va-t-il couter plus cher de remplacer la batterie sur un iPhone plus ancien ?

Actuellement pour changer la batterie de votre téléphone, il vous en coûtera 55 € pour les modèles allant de l'iPhone 5s à l'iPhone 8. Pour les appareils suivants, de la gamme iPhone X à la gamme iPhone 13, ce sont 75 € qui sont demandés. Vous aurez ainsi peut-être à payer jusqu'à 100 euros à partir de mars prochain pour une telle opération.

On vous conseille donc de prendre les devants, et de voir si votre téléphone va prochainement avoir besoin d'un changement de batterie. Pour faire votre estimation, rien de plus simple. Rendez vous dans les réglages, et cliquez sur « Batterie », puis « État de la batterie ».

La capacité maximum actuelle de votre batterie sera alors affichée sous la forme d'un pourcentage. Si le chiffre qui vous est donné est inférieur à 80 %, votre batterie doit être remplacée. Et s'il est à peine supérieur à ces mêmes 80 %, il est peut-être nécessaire de prendre les devants, et de vous rendre rapidement à l'Apple Store le plus proche de chez vous !