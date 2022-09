iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : faut-il l'acheter ? Ce qu'il faut retenir des premiers tests

Face à une propension des constructeurs à produire des appareils toujours plus gros et lourds, le poids et le gabarit des smartphones font l'objet de nombreuses critiques. Or, pour CNET, l'iPhone 14 Pro et sa version Pro Max n'y échappent pas. Toujours pour ce média, l'affichage permanent nécessitera un temps d'adaptation à bon nombre de futurs utilisatrices et d'utilisateurs. Voilà une fonctionnalité que connaissent déjà quantité d'adeptes de smartphones Android, mais qui débarque pour la première fois chez Apple. En conséquence, comme le décrit le test mené par CNET, il pourra s'écouler un certain temps avant que le réflexe consistant à appuyer - en vain - sur le bouton d'allumage pour que l'écran devienne noir, disparaisse.

Les photos prises en basse luminosité à l'aide du téléobjectif constituent également un point d'amélioration certain pour CNET et The Verge. Wired va plus loin en estimant que les améliorations apportées au secteur de la photographie concernant les iPhone 14 Pro et Pro Max ne sont « pas aussi importantes que le suggère Apple ». Le journaliste de Wired met notamment en avant la comparaison avec l'iPhone 13 Pro, qui aurait finalement une qualité photo pas si éloignée de son successeur, ce qui impliquerait donc de ne pas nécessiter une mise à niveau pour de potentiels acheteurs ciblant ce point.

Enfin, parmi les autres points d'amélioration soulignés, pour TechRadar, la limitation au zoom x3 est également trop juste. Et vous, comptez-vous investir dans les versions Pro ou encore Pro Max des iPhone 14 ?