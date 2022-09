iPhone : les remplacements de batterie vont coûter plus cher

C'était attendu et Apple n'a pas « déçu » ! Oui, les prix des différents iPhone 14 ont été revus à la hausse par rapport à la gamme précédente. Ainsi, le modèle de base débute à 1 019 euros pour aller jusqu'à 2 129 euros avec la version Pro Max à 1 To. À chaque fois, l'augmentation avoisine les 100 euros, voire 170 euros pour les mobiles les plus onéreux. Parmi les raisons évoquées par des analystes, on retrouve notamment la dévaluation de l'euro par rapport au dollar ou encore la hausse des coûts logistiques.