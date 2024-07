Augmentations, fin du prix arrondi... Que se passe-t-il avec le prix des iPhone en France ?

On parle beaucoup d'Apple depuis la présentation de son IA, Apple Intelligence, qui permet à la firme de Cupertino de se maintenir dans la grande course pour l'intelligence artificielle. Et si cette solution innovante vous a fasciné, et que vous vous êtes dit que vous alliez peut-être acheter un nouvel iPhone pour pouvoir en profiter, vous avez dû faire un tour sur le site d'Apple. Un site sur lequel il y a un peu de changement !