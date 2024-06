iPhone : les microfissures sur les écrans ne sont plus couvertes par la garantie d'Apple

Du côté de chez Apple, on propose également une garantie supplémentaire, à savoir une garantie commerciale. Celle-ci est « offerte » par Apple, et les avantages conférés par la garantie limitée d’un an d’Apple s’ajoutent aux droits prévus par la loi (et ne les remplacent pas).

Par ailleurs, Apple s’engage à fournir un service d’assistance téléphonique pendant une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de la livraison des produits Apple, si les clients souhaitent bénéficier d’un conseil technique de la part du géant américain.