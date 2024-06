Et si on pouvait changer plus facilement la batterie de son iPhone ? Apple travaillerait sur une solution

Il est loin, le temps où un simple geste permettait d'ouvrir le boîtier d'un téléphone portable. Désormais, la sophistication des appareils les rend bien plus difficiles à démontrer, et ceci est d'autant plus vrai pour ceux d'Apple. Ces dernières années, la marque à la pomme a toutefois relâché son emprise sur la réparabilité de l'iPhone.