Apple va enfin permettre aux réparateurs tiers d'utiliser des pièces d'occasions officielles pour réparer des iPhone

Il sera ainsi possible de changer sa batterie, son écran ou sa caméra avec une pièce d'occasion, et ce, à partir de l'iPhone 15. Face ID et Touch ID ne pourront pas être remplaçables sur ce modèle, mais le seront sur ceux qui sortiront par la suite. Cette mesure sera effective dès l'automne prochain, ce qui permettra, d'après Apple, d'avoir un impact sur l'environnement et sur la durabilité des pièces de l'iPhone.

À noter par ailleurs qu'iOS sera capable d'identifier les pièces qui ont été ajoutées sur l'appareil, pour savoir si elles ont été changées, ou même si elles sont issues d'un téléphone qui aurait été volé. Le cas échéant, l'étalonnage sera rendu impossible pour la pièce en question. Une façon d'éviter de rendre le vol d'iPhone attractif dans l'optique de le désosser et le revendre en pièces détachées.