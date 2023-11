iPhone : les restrictions de réparations mises en place par Apple lui rapporteraient gros

Depuis quelques mois, on a vu Apple s’ouvrir de façon presque étonnante sur la question de la réparation de ses appareils. La firme a publié des guides pour démonter et dépanner ses Mac et des outils pour réparer efficacement ses iPhone. Après des années à lutter contre les bricolages maison, la marque a pris le train en marche et fait aujourd’hui preuve d’une transparence appréciable. Mais tout n’est pas rose pour autant.