Apple va proposer des kits pour réparer son téléphone soi-même

Tout serait donc rose au Pays de l'Oncle Sam après cette annonce ? Même si celle-ci est perçue comme une réelle avancée, d'autres observateurs restent néanmoins prudents. Du côté des militants pour le droit à la réparation, le discours n'est pas le même. Nathan Proctor travaille pour la fédération U.S. PIRG (que l'on pourrait comparer à l'équivalent américain d'UFC-Que Choisir) et souhaite suivre de près tout ce qui pourrait découler de nouvelles législations fédérales. Il a déclaré : « Tout dépendra vraiment ce qu'expérimenteront les personnes dans la réalité. Nous allons continuer à surveiller Apple et les autres entreprises ». En bref, il y a la théorie et la mise en pratique, et un fossé peut tout à fait se creuser entre les deux.