L'iPhone 15 Pro Max se vend tellement bien qu'il faudra patienter un peu avant de pouvoir mettre la main dessus

Nous savions que la production de l'iPhone 15 Pro Max serait compliquée. Du moins, nous nous attendions à ce que l'ultime fleuron d'Apple soit disponible plus tard que le reste. Finalement, c'est bien ce qui est en train de se passer, car comme le confirme Kuo : « Les livraisons actuelles d'iPhone 15 Pro Max sont plus faibles en raison d'un calendrier de production plus tardif ».

Cependant, on était loin d'imaginer les délais actuellement affichés par la firme américaine. En effet, la date de livraison la plus proche est prévue pour le 17 octobre prochain. Pire encore, les modèles en « Titane naturel » et « Titane blanc » ne sera pas livré avant le 7 novembre. Selon Kuo, cela est dû de fortes ventes, contrairement à l'iPhone 15 Pro qui est moins populaire que sa version précédente. Pour l'analyste, il y aurait eu un « glissement des utilisateurs les plus exigeants vers l'iPhone 15 Pro Max » cette année.